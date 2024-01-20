Как получить государственную поддержку социальным предпринимателям во Владимирской области? В...

Как получить государственную поддержку социальным предпринимателям во Владимирской области?В центре «Мой Бизнес» Владимирской области индивидуальный предприниматель Алексей Сизов получил грант на развитие собственного дела. У предпринимателя в городе Кольчугино кафе «Рыжий Кот», в котором работают социально уязвимые категории граждан. Благодаря полученному гранту предприниматель закупил необходимое для работы оборудование.Напомним, что в категорию социально уязвимых граждан входят:- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;Одинокие и многодетные родители;- Пенсионеры и граждане предпенсионноговозраста;- Выпускники детских домов до 23 лет;- Бывшие заключенные с неснятой судимостью;- Беженцы и вынужденные переселенцы;- Малоимущие граждане;- Лица без определенного места жительства и занятий;- Иные граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании.«Государственная поддержка для социальных предпринимателей играет важную роль в развитии общества, поскольку помогает создавать рабочие места и повышать уровень благосостояния населения. Работа «Рыжего Кота» помогает не только предпринимателю развивать свой бизнес, но и вносит положительный вклад в социальную и экономическую жизнь региона», – сказала Кристина Брачук, менеджер группы по грантовой поддержке субъектов МСП Владимирской области.Получить информацию о доступных мерах поддержки, помощь в оформлении статуса социального предпринимателя и о возможностях получения грантовой поддержки можно в центре «Мой бизнес» Владимирской области.Поддержка предпринимателей реализуется по Национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.Фото: freepik.com