Как получить государственную поддержку социальным предпринимателям во Владимирской области?
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Как получить государственную поддержку социальным предпринимателям во Владимирской области?
В центре «Мой Бизнес» Владимирской области индивидуальный предприниматель Алексей Сизов получил грант на развитие собственного дела. У предпринимателя в городе Кольчугино кафе «Рыжий Кот», в котором работают социально уязвимые категории граждан. Благодаря полученному гранту предприниматель закупил необходимое для работы оборудование.
Напомним, что в категорию социально уязвимых граждан входят:
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;Одинокие и многодетные родители;
- Пенсионеры и граждане предпенсионноговозраста;
- Выпускники детских домов до 23 лет;
- Бывшие заключенные с неснятой судимостью;
- Беженцы и вынужденные переселенцы;
- Малоимущие граждане;
- Лица без определенного места жительства и занятий;
- Иные граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании.
«Государственная поддержка для социальных предпринимателей играет важную роль в развитии общества, поскольку помогает создавать рабочие места и повышать уровень благосостояния населения. Работа «Рыжего Кота» помогает не только предпринимателю развивать свой бизнес, но и вносит положительный вклад в социальную и экономическую жизнь региона», – сказала Кристина Брачук, менеджер группы по грантовой поддержке субъектов МСП Владимирской области.
Получить информацию о доступных мерах поддержки, помощь в оформлении статуса социального предпринимателя и о возможностях получения грантовой поддержки можно в центре «Мой бизнес» Владимирской области.
Поддержка предпринимателей реализуется по Национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Фото: freepik.com