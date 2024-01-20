Какие некоммерческие организации Владимирской области стали победителями первого конкурса Фонда...

Какие некоммерческие организации Владимирской области стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года?23 некоммерческие организации Владимирской области стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года.На реализацию проектов перечислят более 41 миллиона рублей.Самый крупный грант выиграла Владимирская региональная ассоциация медиаторов (ВРАМ) - 4,98 миллиона рублей. Новый проект ориентирован на «работу по защите прав ребенка на гармоничное развитие в семье через применение медиации», говорится в описании заявки.Также победителями стали:Фонд помощи брошенным животным «Дорога добра» с проектом "Собачья польза: восстановление уважения к бездомным собакам" (4,2 млн рублей).Благотворительный фонд помощи домашним и диким животным "Ангела Дом" с проектом "Воспитание живой природой - новые горизонты общения у детей-инвалидов и детей с ОВЗ" (1,9 млн рублей).Автономная некоммерческая организация по сохранению культурного наследия «Ансамбль усадьбы Бутурлиных-Зубовых» получила 287,9 тысяч рублей. На средства гранта организуют уроки истории для школьников Александровского района на тему «И. И. Бутурлин — сподвижник Петра I».Всего для участия в конкурсе грантов от нашего региона было подано 91 заявка, из которых 23 социально-значимых проектов подержаны на федеральном уровне.Всех победителей первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года можно посмотреть, пройдя по ссылкеФото: freepik.com