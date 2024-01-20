В городе- музее Суздале, который в 2024-ом году отмечает своё официальное тысячелетие, сегодня...

В городе- музее Суздале, который в 2024-ом году отмечает своё официальное тысячелетие, сегодня открыли новый туристический объект. Новый деревянный мост в городе- музее появился благодаря киржачскому меценату Евгению Фёдорову. Это дар Суздалю- жемчужине Золотого Кольца России- в честь его юбилея.Участие в церемонии открытия моста приняли глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова и Елена Карпова, глава администрации Киржачского района. Деревянные сходни, срубленные из добротной сырой сосны, установлены на спуске от знаменитого Спасо-Евфимиева монастыря, одной из древнейших обителей России. Все работы проведены в строгом соответствии с охранным законодательством, по согласованию с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия.Бригада плотников- аргунов из Киржача трудилась над сходнями около недели. Сходни украшает резная надпись "Киржачский мост".Мецената Евгения Федорова, почётного гражданина Киржача, депутата Законодательного Собрания Владимирской области, автора ярких туристических проектов по праву можно назвать "мостостроевцем". Для него мосты- осязаемая метафора единения и дружбы. Киржачский мост в Суздале стал символом дружбы между городами владимирской земли.В родном городе Евгений Федоров уже возвёл несколько мостов, которые стали украшением Киржача и внесли вклад в повышение его туристической привлекательности.Благодаря киржачскому мосту в Суздале появился и удобный туристический маршрут, сходни уже успели оценить и гости тысячелетнего города и сами жители города- музея. Деревянный мост прекрасно вписался в исторический ландшафт Суздаля.Кстати, фрагмент моста виден и на фотографии более чем вековой давности. Сходни можно рассмотреть на снимке Прокудина-Горского, пионера цветной фотографии России. После революции деревянные сходни были утрачены, и вот уже в новом тысячелетии появились вновь.Как мосты объединяют людей и города "Вести" расскажут уже в понедельник. Все подробности- на телеканале "Россия".Текст, фото - Мария Платанюк, ГТРК "Владимир"