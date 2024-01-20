Материнский капитал в 2024 году: что нужно знать об изменениях владимирским семьям с 1 февраля С 1...

Материнский капитал в 2024 году: что нужно знать об изменениях владимирским семьям с 1 февраляС 1 февраля 2024 года во Владимирской области врастет размер материнского капитала. При рождении первого ребёнка он составит 631 тыс. рублей, в случае появления на свет второго – 833,8 тыс. рублей. Об этом ранее сообщили в региональным Отделении Социального фонда.Ежегодной индексации подлежат не только госвыплаты, назначенные при рождении ребенка в этом году, но и вся сумма, оставшаяся на сертификате. К примеру, если часть денег родителями уже была переведена на какие-либо цели, а на сертификате осталось 200 тысяч рублей, то с февраля эта сумма увеличится до 215 тысяч рублей.Чем больше сумма неиспользованных средств, тем больше будет и прибавка после проведенной индексации. Если семья еще вообще не пользовалась деньгами из материнского капитала, то в 2024 году ее ждет прибавка сразу 44 000 рублей.Напомним, что с 1 января 2024 года во Владимирской области кроме материнского капитала, увеличены "декретные выплаты".С помощью сертификата в 2024 году можно:улучшить жилищные условия семьи;оплатить образование детей;компенсировать расходы на покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью;оплатить дошкольное воспитание;оформить ежемесячное пособие;возместить расходы на общежитие при обучении ребенка в вузе.А еще родители могут оставить деньги себе на будущее, использовав средства для собственных пенсионных накоплений.Фото: freepik.com