Народные приметы на 21 января. Какие традиции должны соблюдать крестные родители в Емелин день? В...

Народные приметы на 21 января. Какие традиции должны соблюдать крестные родители в Емелин день?В воскресенье, 21 января 2024 года, в календаре Православной церкви отмечается день памяти благочестивого Емилиана Исповедника. Другими словами - Емелин день.Предания говорят о том, что этот день часто характеризуется сильными метелями и бурями. Потому на Руси 21 января получил такие наименования как “Емельян – накрути буран”, “Емельяны Перезимники” или “Василисы зимние”, подразумевая холодные зимние бури данного времени года.В это время окончательно прощались со Святками. На Руси до обеда не работали, а во второй половине дня брались за дела. В первой половине дня обычно ходили в гости и рассказывали друг другу интересные истории. Отсюда и пошла поговорка: «Мели Емеля, твоя неделя».Что можно и нельзя делать в Емелин день?В этот день принято приглашать кумовьев на праздничное застолье — считалось, что это принесет здоровью ребенку, которым гости являются крестными родителями.На Емелю было принято собираться большими компаниями и рассказывать истории — необязательно, чтобы они были правдивы. Главное условие — рассказ должен быть интересным и длинным.Женщинам разрешалось вернуться к рукоделию — вязанию, ткачеству и прядению.Нельзя проводить Емельянов день в одиночестве и молчании, иначе весь год так и пройдет.Кумовьям запрещалось приходить в гости без подарков крестнику. Кроме сладостей, дитю дарили полотенце и мыло, чтобы рос белым и румяным.Народные приметы на 21 января 2024 годаПо ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.Если 21 января метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что вьюга на Емельянов день считается особенно опасной.Окна в доме запотели – к оттепели.Фото: freepik.com