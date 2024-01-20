С 1 июля 2024 года во Владимирской области вырастут цены за вывоз мусора С 1 июля 2024 года...

С 1 июля 2024 года во Владимирской области вырастут цены за вывоз мусораС 1 июля 2024 года подорожают тарифы на вывоз мусора во Владимирской области. Стоимость услуг поднимут все три региональных мусорных оператора: ООО «Биотехнологии» , ООО "Хартия" и ООО "ЭКО-транс".ООО «Биотехнологии» поднимет цены на 14%. Теперь жители региона будут платить с одного человека 131,50 рублей, ранее тариф составлял 115,36 рублей. Напомним, что в новогодние праздники Владимир, в буквальном смысле "завалило мусором". Из-за чего же во Владимире возник мусорный коллапс?Кроме того, тарифы вырастут и у ООО «Хартия». В городах жители многоквартирных домов будут платить по 142,59 рубля, частных домов – 149,01 рублей. В селах – по 139,08 рублей и 130,31 рублей.Стоимость услуг за вывоз мусора у ООО "ЭКО-транс" в городских поселениях в многоквартирных домах вырастут до 148,48 рублей, частных - 155,17 рублей. В сельских поселениях - 144,82 рубля и 135,70 рублейФото: ГТРК "Владимир"