Синоптики прогнозируют самую холодную ночь на неделе и высокое атмосферное давление Уже в субботу...

Синоптики прогнозируют самую холодную ночь на неделе и высокое атмосферное давлениеУже в субботу 20 января на погоду усилит свое влияние антициклон. Облаков станет меньше, снег прекратится, а морозы окрепнут. В ночь с субботы на воскресенье во Владимирской области температура упадет до -16, сообщают синоптики.В воскресенье, 21 января в 33-й регион придут сильные морозы. Столбики термометров ночью упадут до -23 градусов. Днем температура воздуха повысится до -11°C.Ветер северо-западный, до 4-х метров в секунду.Атмосферное давление вырастет с 748 до 762 мм ртутного столба, что выше нормы. Однако ближе к вечеру воскресенья показания барометров начнут понижаться.Народный прогноз погоды на 21 январяПо ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы. По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.Фото: freepik.com