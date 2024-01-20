Синоптики прогнозируют самую холодную ночь на неделе и высокое атмосферное давление
Уже в субботу...
Синоптики прогнозируют самую холодную ночь на неделе и высокое атмосферное давление
Уже в субботу 20 января на погоду усилит свое влияние антициклон. Облаков станет меньше, снег прекратится, а морозы окрепнут. В ночь с субботы на воскресенье во Владимирской области температура упадет до -16, сообщают синоптики.
В воскресенье, 21 января в 33-й регион придут сильные морозы. Столбики термометров ночью упадут до -23 градусов. Днем температура воздуха повысится до -11°C.
Ветер северо-западный, до 4-х метров в секунду.
Атмосферное давление вырастет с 748 до 762 мм ртутного столба, что выше нормы. Однако ближе к вечеру воскресенья показания барометров начнут понижаться.
Народный прогноз погоды на 21 января
По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы. По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.
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