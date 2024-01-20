Студентка Полина Моденова представит Владимирскую область на Международном слёте «Внуки Победы....

Студентка Полина Моденова представит Владимирскую область на Международном слёте «Внуки Победы. Ленинград».С 25 по 29 января на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках празднования 80-летия полного освобождения северной столицы от фашистской блокады состоится Международный слёт «Внуки Победы. Ленинград».В числе победителей конкурсного отбора – первокурсница Владимирского филиала РАНХиГС, активистка регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» Полина Моденова. Она будет представлять на Слёте Владимирскую область.Напомним, что Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» является один из крупнейших добровольческих объединений России. Организация занимается сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории нашей страны.Полина рассказывает: "Написала пост в социальной сети ВКонтакте о том, как важно изучать и сохранять историю предков, рассказала о герое своей семьи – прадедушке Василии Быстрове. Он прошёл несколько войн, в том числе Первую мировую, гражданскую и Великую Отечественную, был участником военных конфликтов с Финляндией и Японией. Это был отважный человек, готовый на всё во имя Родины. В нашем семейном архиве сохранилась одна из наград прадедушки и икона Николая Чудотворца, которую он всегда носил в нагрудном кармане гимнастёрки. Это ценности нашей семьи! Истории о героях – это часть славной истории нашей великой и прекрасной страны. Очень важно хранить память о подвигах предков и гордиться ими. Очень рада, что стала «Внуком Победы». Это очень почётно".Фото: Правительство Владимирской области; Волонтёры Победы. Владимирская область