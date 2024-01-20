Дом №21 на улице Пролетарской в Красной Горбатке признали аварийным еще в 2015 году. Старое здание привлекает бомжей и несовершеннолетних, из-за чего повышается вероятность пожаров и травм. А

Дом №21 на улице Пролетарской в Красной Горбатке признали аварийным еще в 2015 году. Старое здание привлекает бомжей и несовершеннолетних, из-за чего повышается вероятность пожаров и травм. А еще портит внешний облик поселка. Жильцов расселили еще в 2022 году. Но сносить дом так и не стали. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, по результатам проведенной