В Собинском районе планируют построить физкультурно-спортивный комплекс В городе Лакинске...

В Собинском районе планируют построить физкультурно-спортивный комплексВ городе Лакинске Собинского района Владимирской области планируется строительство физкультурно-спортивного комплекса. На официальном сайте госзакупок размещен тендер на поиск подрядчика. Стоимость контракта 629 млн 539 тыс. рублей.Спортивный комплекс будет включать в себя плавательный бассейн, универсальный зал, помещения для занятий боксом и борьбой, а также кафетерий и массажный кабинет, сообщает портал "Строительство.ru"В новом комплексе будут доступны различные виды спорта: мини-футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, теннис и бадминтон.Строительные работы начнутся после подписания муниципального контракта и должны быть завершены в начале сентября 2026 года.Фото: freepik.com