Женщина пострадала в ДТП в Судогодском районе 19 января. Местный гарнизон пожарной охраны сообщил, что спасатели узнали о случившемся в 19:14. Столкнулись две машины на 19 километре трассы

Женщина пострадала в ДТП в Судогодском районе 19 января. Местный гарнизон пожарной охраны сообщил, что спасатели узнали о случившемся в 19:14. Столкнулись две машины на 19 километре трассы Владимир-Муром-Арзамас, у поворота на Ново-Петрово. Судя по фото, одна машина влетела сзади в другую. Авто сильно смялись. В областной службе ГО, ПБ и ЧС рассказали, что спасатели