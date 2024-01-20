В Суздале запретили кататься с древних кремлевских валов
- Уважаемые жители и гости города, во...
В Суздале запретили кататься с древних кремлевских валов
- Уважаемые жители и гости города, во избежании травматизма катание с горок у Кремлевских валов категорически ЗАПРЕЩЕНО! - сообщает администрация города Суздаля
Напомним, что За 11 месяцев прошлого года 3 298 маленьких пациентов обращались в ОДКБ с травмами.
Значительное число повреждений зимой происходит из-за неумения правильно кататься на санках, лыжах и коньках. А также частые причины травм - гололед, раннее наступление темноты и даже скользкая обувь, предупреждают специалисты.
Фото: freepik.com