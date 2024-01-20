Велосипеды, дрели и дамские сумки: вор-рецидивист из Гусь-Хрустального обвиняется в серии крупных...

Велосипеды, дрели и дамские сумки: вор-рецидивист из Гусь-Хрустального обвиняется в серии крупных кражВ отношении 42-летнего жителя Гусь-Хрустального завершено расследование уголовного дела. Он обвиняется в совершении трех преступлений, а именно в краже, грабеже и уклонении от административного надзора.Следствием установлено, что весной 2023 года обвиняемый в нетрезвом виде зашел в гости к своему знакомому. Дверь квартиры оказалась открытой, а сам хозяин спал. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник украл его мобильный телефон и скрылся. Через некоторое время, нетрезвый фигурант украл мобильник с крыльца дома еще одного своего приятеля. Однако это заметила сожительница потерпевшего, но мужчина успел убежать со смартфоном.Кроме того, следователи доказали причастность 42-летнего местного жителя к краже в общей сложности четырех велосипедов из подъездов жилых домов и с территории часовни в городе Гусь-Хрустальный. А также к краже имущества из дачного дома, расположенного в Гусь-Хрустальном районе. Обвиняемый украл из дома электрическую тепловую пушку, электродрель и удлинители, дамскую сумку с мобильным телефоном и деньгами.Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 80 000 рублей."Фигурант, в отношении которого решением суда установлен административный надзор, был задержан полицейскими на территории районного центра в результате оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном он сознался. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцам", - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik.com