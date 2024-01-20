Во Владимирской филиале ПИМУ будут обучать новым врачебным специальностям. Напомним, что в прошлом...

Во Владимирской филиале ПИМУ будут обучать новым врачебным специальностям.Напомним, что в прошлом году был открыт Владимирский филиал ПИМУ. На данный момент там учится 123 студента и 41 ученик ординатуры.В новом учебном году список специальностей, по которым будут готовить врачей во Владимире, расширят. Также расширят список специальностей, по которым будут готовить врачей. У владимирского филиала ПИМУ запланирован новый корпус и общежитие для студентов, рассказал губернатор Александр Авдеев.- Сейчас, на ближайший год-два у нас мощностей хватает, но уже через два года у нас потребность такая будет, отмтеил он. - Поэтому за год надо решить и уже 25-26 год надо планировать объекты либо для ремонта по общежитиям и по учебным корпусам, либо для строительства.Фото: https://www.freepik.com