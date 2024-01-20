Во Владимирской области будут производить первый отечественный препарат, регенерирующий клетки Он...

Во Владимирской области будут производить первый отечественный препарат, регенерирующий клеткиОн предназначен для восстановления хрящевой ткани коленного сустава. Это актуально, например, для спортсменов или тех, у кого диагностирован ревматоидный артрит. Как сообщил Алексей Говырин, депутат Владимирской и Ивановской областей в своем ТГ-канале, лекарство разработала компания «Генериум». В конце декабря препарат был зарегистрирован Минздравом РФ.Суть нового метода будет состоять в том, что берут здоровую хрящевую ткань из колена пациента, на её основе выращивают недостающие клетки, а затем вводят их в полость сустава. Поскольку это родные клетки, отторжения не будет. Раньше у людей с больными суставами была только одна перспектива — протезирование с последующим ограничением нагрузки на ногу. Новый, менее травматический, способ лечения позволяет полностью восстановить сустав.Вместе с вице-президентом АО «Генериум» Дмитрием Кудлаем Алексей Говырин будет работать над включением регенерирующих методик в стандарты высокотехнологичной медицинской помощи, чтобы ими можно было воспользоваться по полису ОМС.Фото: freepik.com