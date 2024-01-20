Во Владимирской области в 2024 году впервые пройдет фестиваль караванинга.

Как сообщил первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига, координационный комитет под председательством Сергея Кириенко рассмотрел 81 заявку от субъектов Российской Федерации о софинансировании региональных конкурсов Фондом президентских грантов. В результате рассмотрения была одобрена запрошенная сумма в размере 11 млн рублей для Владимирской области на реализацию социально значимых проектов некоммерческими организациями в 2024 году.Кроме того, 23 некоммерческие организации Владимирской области стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года. Общая сумма поддержки составляет более 41 миллиона рублей, как сообщает Министерство внутренней политики. Всего в рамках этого конкурса от нашего региона было подано 91 заявка, из которых 23 проекта, имеющих социальную значимость, получили федеральную поддержку и будут реализованы в период с 2024 по 2025 годы.