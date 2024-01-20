Во Владимирской области в 2024 году впервые пройдет фестиваль караванинга Это масштабное...

Во Владимирской области в 2024 году впервые пройдет фестиваль караванингаЭто масштабное мероприятие впервые состоится в 33-м регионе. Фестиваль будет проходить летом 2024 года в Суздале. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига на своей первой пресс-конференции в этом году.Напомним, что караванинг - это разновидность туризма, другими словами, путешествие с проживанием в доме на колёсах. В России этот вид туризма только развивается.Эксперты говорят, что с развитием внутреннего туризма, караванинг стал набирать обороты. Уверяют, что за ним будущее, но для развития не хватает условий. Фестиваль в Суздале — как раз и стает крупным шагом в развитии и популяризации такого вида туризма.Ранее мы рассказывали, какое направление оказалось наиболее привлекательным для путешествия у жителей Владимирской области в 2024 году? Во Владимирской области строят глэмпинги и готовят новые турмаршруты для привлечения туристов в регионе.Фото: freepik.com