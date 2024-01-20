За три года во Владимирской области построили 28 объектов здравоохранения За 2021-2023 годы во...

За три года во Владимирской области построили 28 объектов здравоохраненияЗа 2021-2023 годы во Владимирской области построено 6 ФАПов, поликлиника, возведено 15 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 6 врачебных амбулаторий благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение»В 2021 году построены:- ФАП с. Гатиха (Камешковский район),- ФАП с. Григорово (Меленковский район),- ФАП д. Толстиково (Меленковский район),- ФАП с. Беляницыно (Юрьев-Польский район).В 2022 году построены:- Поликлиника г. Струнино (Александровский район),- ФАП д. Адино (Меленковский район),- ФАП д. Кулаки (Меленковский район);Возведены модульные конструкции:ВА ст. Мстёра (Вязниковский район),ВА д. Сергеиха (Камешковский район),ФАП с. Горки (Камешковский район),ФАП п. Краснознаменский (Камешковский район),ФАП с. Заречье (Киржачский район),ФАП д. Песьяне (Киржачский район),ВА п. Малыгино (Ковровский район),ФАП п. Крестниково (Ковровский район),ФАП д. Ручей (Ковровский район),ФАП с. Ликино (Судогодский район),ФАП с. Суходол (Суздальский район).В 2023 году установлены модульные конструкции:ВА пгт. Балакирево (Александровский район)ВА с. Годуново (Александровский район),ФАП д. Новожилово (Александровский район),ВА мкр. Нововязники (Вязниковский район),ФАП д. Демидово (Гусь-Хрустальный район),ФАП п. Дружба (Камешковский район),ФАП с. Зиновьево (Кольчугинский район),ФАП п. Золотуха (Кольчугинский район),ФАП д. Левенда (Меленковский район),ФАП д. Кондряево (Судогодский район).В некоторых населенных пунктах новые медучреждения появились впервые, где-то установлены взамен сгоревших, аварийных или просто ветхих без элементарных удобств.Например, в деревне Кулаки Меленковского района ФАПа не было вовсе.В поселке Крестниково Ковровского района почти 13 лет вели прием в здании библиотеки. Открытия Крестниковского ФАПа ждали 168 человек из 4 населенных пунктов. Еще один ФАП в Ковровском районе в деревне Ручей ранее размещался в многоквартирном жилом доме на площади 42 кв.м. Здесь получают медицинскую помощь 1126 взрослых и 211 детей из 4 деревень.В деревне Демидово Гусь-Хрустального района фельдшерско-акушерский пункт сгорел. Новый Демидовский ФАП возвели по программе модернизации в 2023 году.Большинство же новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов заменили уже имеющиеся ФАПы, размещавшиеся ранее в ветхих деревянных зданиях, построенных в середине прошлого века.Суммарная численность прикрепленного населения построенных и возведенных за три последних года медицинских объектов составила более 35,5 тыс. человек.Только за 2023 год за медицинской помощью в новые медучреждения обратились 52586 раз.Фото: Минздрав Владимирской области