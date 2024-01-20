Жителей Владимирской области приглашают помочь орнитологам в учёте водоплавающих...

Жителей Владимирской области приглашают помочь орнитологам в учёте водоплавающих птицВсероссийская акция "серая шейка" пройдет 20-21 января 2024 года. Учёт проводят специалисты-орнитологи, однако, они не могут охватить все места зимовок, и не все места зимних скоплений птиц им известны.Принять участие в акции могут все желающие. Для того, чтобы наблюдать за пернатыми, участники должны выйти к незамёрзшим водёмам; оценить погодные условия и ледовую обстановку; посчитать количество уток, определить их вид, пол; записать длину и ширину участка водоёма, где зимуют птицы.После полевых работ полученные данные следует отправить координаторам акции. Большинство наших водоплавающих птиц зимует в Западной и Южной Европе, на Каспии, в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии. Они улетают из-за того, что зимой им сложно добывать корм. Но с появлением плотин и со сбросом теплой воды ГРЭС на водоёмах остаются незамёрзшие участки, чем и пользуются водоплавающие.Также зимовке уток способствует подкормка со стороны людей. Большая часть зимующих уток во Владимирской области - это кряквы, но также встречаются гоголи, красноголовые нырки, хохлатые чернети, чирки-свистунки, лысухи. Иногда можно даже заметить краснокнижных лебедей-шипунов, крохалей.С подробностями акции можно ознакомиться на сайтеАвтор фото: Юлия Буянова