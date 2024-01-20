Жителям Ковровского района из-за недостроенного кладбища приходится хоронить своих родственников в...

Жителям Ковровского района из-за недостроенного кладбища приходится хоронить своих родственников в лесуВ Коврове строительство кладбища возле деревни Игумново никак не завершится. Единственное городское кладбище переполнено, и людям приходится хоронить своих родственников буквально в лесу. Об этом сообщают "Ковровские вести".Как известно, в 2023 году на строительство было выделено более 30 млн рублей. Но подрядчика так и не нашли, соответственно никаких работ по факту не проводилось.Из-за угрозы смыва захоронений грунтовыми водами, кладбище у деревни Игумново не пользуется популярностью у местных жителей.«Андреевское кладбище закрыто для очередных захоронений умерших граждан, кроме производства родственных захоронений в пределах существующих оград при соблюдении требований санитарных правил и норм в части погребения после кремации. Старое кладбище закрыто для очередных захоронений, за исключением захоронений урн с прахом после кремации в родственные могилы. Захоронения умерших граждан в настоящее время осуществляются на территории Троицко-Никольского кладбища. Вопрос о закрытии Троицко-Никольского кладбища рассматривается», - сообщают в администрации города Коврова.Фото: freepik.com