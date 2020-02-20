20.02.2020

2020-02-20 13:30:03

28 млн рублей недосчиталась администрация Владимира за аренду муниципального имущества

Накануне в администрации Владимира состоялось заседание комитета по экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства.

Депутаты обсудили вопрос о мерах по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Заместитель главы администрации города Дмитрий Норихин сообщил, что задолженность по состоянию на 1 января составляет почти 28 млн. рублей. Управление муниципальным имуществом на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на снижение задолженности. Так, в 2019 году она уменьшилась на 7,6 млн. рублей. Совместно с приставами ведется работа по выявлению должников и наложению ограничений и арестов на их денежные средства и имущество. В отношении злостных неплательщиков инициируются процедуры банкротства, стимулирующие должников к погашению задолженности.