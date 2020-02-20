Злоумышленник подстерег пожилого мужчину около банкомата и потребовал отдать ему наличные деньги и прочие ценности. Пенсионер встал в боксерскую стойку и приготовился к поединку. Ограбление, пошедшее не по плану, запечатлела камера видеонаблюдения.

Полиция Южного Уэльса обнародовала кадры неудавшегося ограбления, произошедшего в Кардиффе в начале февраля. Видео было опубликовано в связи с тем, что стражи порядка обратились к общественности за помощью в опознании преступника.Ранним утром 77-летний мужчина приехал к банкомату, чтобы снять наличные. Около терминала его подстерег налетчик, потребовавший от пенсионера отдать ему деньги и прочие ценности.Жертва оказалась не робкого десятка – британский дедушка встал в боксерскую стойку и приготовился к поединку со злоумышленником.Грабитель, сбитый с толку такой встречей, предпочел ретироваться после короткой потасовки.