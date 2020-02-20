Адвокат жителя Уфы Владимира Санкина, который до смерти избил вероятного педофила, заявил о намерении защитить и оправдать подзащитного. Шота Горгадзе прилетел в столицу Башкирии, чтобы помочь уфимцу.

Адвокат жителя Уфы Владимира Санкина, который до смерти избил вероятного педофила, заявил о намерении защитить и оправдать подзащитного. Шота Горгадзе прилетел в столицу Башкирии, чтобы помочь уфимцу.Адвокат рассказал о собранности Владимира Санкина. Горгадзе не считает, что его подзащитный подавлен или опустил руки. По словам юриста, уфимец уверен, что сможет доказать свою безнаказанность.Шота Горгадзе рассказал ГТРК "Башкортостан", что его как адвоката устроит только полное оправдание Владимира Санкина. За победу юрист не готов считать и условный срок.Инцидент произошел в конце января этого года. Владимир Санкин возвращался домой, когда к нему подбежал мальчик и попросил защитить от мужчины, который обманным путем заманил его вместе с другом в квартиру. Там злоумышленник, по словам детей, просил их раздеться и даже предлагал за это деньги.В результате уфимец вывел вероятного педофила на улицу, где между ними развязалась драка. Избиения оказались фатальными для пострадавшего — он скончался. Владимиру Санкину грозит внушительный тюремный срок.