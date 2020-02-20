Американская актриса Розарио Доусон совершила каминг-аут. В интервью зарубежному изданию Bustle знаменитость призналась в своей бисексуальности. В то же время артистка уточнила, что никогда ..

Американская актриса Розарио Доусон совершила каминг-аут. В интервью зарубежному изданию Bustle знаменитость призналась в своей бисексуальности.В то же время артистка уточнила, что никогда не состояла в романтических отношениях с женщинами. Сейчас она встречается с сенатором-демократом Кори Букером, сообщает Lenta.ru.Напомним, Розарио Доусон прославилась благодаря участию в съемках ленты "Город грехов". Она также появилась в таких фильмах, как "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", "Люди в черном 2" и "Александр".