В 86-летнем возрасте умерла звезда Бродвея, четырехкратная победительница премии Тони Зои Колдуэлл. Актриса австралийского происхождения скончалась в результате осложнений болезни Паркинсона в своем доме в Нью-Йорке. Об этом рассказал сын Колдуэлл Чарли Уайтхед.

В 86-летнем возрасте умерла звезда Бродвея, четырехкратная победительница премии "Тони" Зои Колдуэлл. Актриса австралийского происхождения скончалась в результате осложнений болезни Паркинсона в своем доме в Нью-Йорке. Об этом рассказал сын Колдуэлл Чарли Уайтхед, сообщает The Hollywood Reporter.Зои впервые появилась на сцене в девятилетнем возрасте. В 1965 году она дебютировала на Бродвее. За участие в четырех постановках она получила премию "Тони", присуждаемую за достижения в области американского театра.Колдуэлл известна своим участием в фильмах "Жутко громко и запредельно близко", "Пурпурная роза Каира" и "Макбет". Кроме съемки в кинолентах Зои озвучивала консула мультфильма "Лило и Стич".