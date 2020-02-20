Холдинг Alphabet отказался от реализации проекта Makani, направленного на создание летающих электростанций. Владелец Google перестал верить, что технология окажется жизнеспособной и прибыльной в долгосрочной перспективе

Холдинг Alphabet отказался от реализации проекта Makani, направленного на создание "летающих электростанций". Владелец Google перестал верить, что технология окажется жизнеспособной и прибыльной в долгосрочной перспективе, пишет TechCrunch.Google начала сотрудничать с основателями Makani (название образовано от слова ветер на гавайском языке) еще до формирования Alphabet. В 2006 году поисковик вложил в калифорнийский стартап $10 миллионов, в 2008-м - еще $5 миллионов. В мае 2013 года компания полностью выкупила Makani за неназванную сумму, а потом присоединила его к лаборатории секретных разработок Google X (ныне - просто X). В прошлом году проект выделился в самостоятельную структуру холдинга Alphabet.Makani, которая работала в области альтернативных источников энергии, заинтересовала Google ветряными турбинами, закрепленными на воздушном змее. Ветрогенераторы напоминали небольшой самолет с четырьмя турбинами: "летающая электростанция" привязывалась к земле тросами и кружила в небе (на высоте ~250-600 метров), вырабатывая электричество.На старте проекта мощность "энергетического змея" составляла около 30 киловатт. Позднее был налажен выпуск турбин, которые вырабатывали до 600 кВатт энергии. Обычная ветряная турбина генерирует около 3 тысяч кВатт, но ее сооружение требует гораздо больших инвестиций.По словам руководителя экспериментальных проектов X Астро Теллера, путь Makani "к коммерческой жизнеспособности оказался гораздо длиннее и рискованнее, чем мы надеялись", и компания больше не видит его частью Alphabet.При этом в компании все еще надеются на сотрудничество с Shell, которая была одним из первых партнеров проекта. В любом случае, нефтегазовому концерну понадобится найти другое применение технологии.