В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский Амур на льду домашней Платинум-Арены в серии буллитов проиграл рижскому Динамо – 1:2Б.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский "Амур" на льду домашней "Платинум-Арены" в серии буллитов проиграл рижскому "Динамо" – 1:2Б.Основное время завершилось вничью – 1:1. У хозяев льда шайбу забросил Владислав Ушенин (6-я минута), а у гостей – Роберт Мамчицс (12). Овертайм также победителя не выявил. В серии булитов точнее оказались рижане, победный бросок на свой счет записал Микелис Редлихс."Амур" прервал серию из трех побед и с 59 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а "Динамо" расположилось на 11-й строчке на Западе, имея в активе 39 очков.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровчане в воскресенье, 23 февраля, примут нижнекамский "Нефтехимик", а рижане днем ранее на выезде сыграют с "Адмиралом" из Владивостока.