Малоизвестная британская компания Emperion представила смартфон Nebulus, в котором уживаются две операционные системы: полноценная Windows 10 на архитектуре ARM и Android. При этом работает новинка на неназванном ARM-процессоре Qualcomm Snapdragon.Nebulus снабжен 6,19-дюймовым экраном Cosmos, двумя основными 13-мегапиксельными камерами Emperion OptiX и 10,5-мп фронтальной, а также флеш-накопителем объемом 128 ГБ (с возможностью расширения до 2 терабайт). Батарея очень емкая - 6000 мАч.We're proud to announce:After a lengthy development, the #Nebulus has joined the #Windows10 #ARM future!(We did say big things had happened! ∎∎∎∎)#smartphone #Windows #Convergence #ByeAppGap #freedom pic.twitter.com/Y7BYE90mkI- EMPERION (@EmperionUK) February 17, 2020В Nebulus две операционки соседствуют друг с другом: пользователи могут свободно переключаться между ними, не перезагружая устройство. От сервисов Google Play (YouTube, почты Gmail и карт и других) разработчики отказались, сославшись на соображения безопасности. Тем не менее, пользователи могут запускать десктопные Windows-приложения, переходить в режим рабочего стола, подключая смартфон к монитору, и загружать новые программы из магазина Microsoft.We promised to give details!∎∎∎∎ 2x 13MP AI Camera + 10.5MP Selfie!∎∎∎∎ 6.19" Cosmos Display!∎∎∎∎ 6000mAh Battery!∎∎∎∎ 128GB Storage (expandable up to 2TB)∎∎∎∎ Front firing 1CM speakers with @Dolby∎∎∎∎ Windows 10 + Android in one!Preorder begins 2020 at 549! pic.twitter.com/LmaOhHmcL7- EMPERION (@EmperionUK) November 17, 2019В компании добавили, что тесно сотрудничали с Microsoft при разработке аппарата. Использовать Windows 10X они не могли - эта система предназначена только для процессоров Intel, пишет MSPoweruser.Релиз Nebulus назначен на этот год. Купить его можно будет за 549 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей).Сама Microsoft неоднократно пыталась освоить рынок мобильных операционок, но безуспешно. В декабре 10 декабря 2019 года компания прекратила клиентскую поддержку Windows 10 Mobile и порекомендовала пользователя перейти на устройства с Android и iOS.