Враждебные объекты предприняли атаку возле сирийского города Джебла, около которого находится Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада и авиабаза Хмеймим. ПВО отражают налет, передает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии.

Враждебные объекты предприняли атаку возле сирийского города Джебла, около которого находится Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада и авиабаза Хмеймим. ПВО отражают налет, передает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии.Город находится на берегу Средиземного моря. На авиабазе Хмеймим базируются российские ВКС, ведущие борьбу с терроризмом в Сирии. База регулярно подвергается ударам беспилотников.