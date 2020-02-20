Специалисты смогли обмануть камеру MobilEye EyeQ3, которая, в частности, отвечает за считывание дорожных знаков.

Двум исследователям в области компьютерной безопасности из компании McAfee удалось взломать систему автономного вождения в электрокарах Tesla.Система автопилота в машинах Tesla считается одной из самых продвинутых в отрасли, но, как показывает очередной пример, радары, датчики и камеры по-прежнему несовершенны.Специалисты смогли "хакнуть" камеру MobilEye EyeQ3, которая, в частности, отвечает за считывание дорожных знаков. Причем сделать это удалось лишь при помощи кусочка черного скотча.Исследователи из McAfee закрепили 2 дюйма черной ленты на знаке скорости 35 миль в час, слегка удлинив среднюю линию цифры "3". Затем они поехали на автомобиле 2016 года Tesla Model X в направлении знака с включенным круиз-контролем.Камера на автомобиле должна заметить знак с ограничением скорости, передать данные в главный блок управления, а система адаптивного круиз-контроля автоматически регулирует скорость авто. Круиз-контроль является основой автопилота Tesla, который должен держать машину на безопасном расстоянии от других участников движения.Внешне знак изменился не сильно, но система автопилота восприняла тройку как восьмерку, и автоматически повысила скорость, когда автомобиль приблизился к измененному знаку. Такая ошибка может привести к нарушению правил дорожного движения. Сообщается, что в эксперименте приняли участие электрокары Model X и Model S 2016 года.Представители компании Mobileye, которая производит камеры для Tesla, сказали, что обновленная система автопилота учитывает и другие данные, включая информацию из цифровых карт.В новых моделях Tesla используются проприетарные камеры, а MobilEye EyeQ3 выпустила новые версии своих камер, которые McAfee протестировала и заявила, что они не были обмануты измененным знаком.