Возглавляемый известным российским бизнесменом Романом Авдеевым Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций одного из самых крупных в мире производителей калийных удобрений – публичного акционерного общества Уралкалий. Книга заявок закрылась 19 февраля 2020 года.

Возглавляемый известным российским бизнесменом Романом Авдеевым Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций одного из самых крупных в мире производителей калийных удобрений – публичного акционерного общества "Уралкалий". Книга заявок закрылась 19 февраля 2020 года.Помимо МКБ организаторами выпуска облигаций "Уралкалия" стали Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал" и Сбербанк КИБ. Процентная ставка по купону была установлена на уровне 6,85%. Срок обращения выпуска – пять лет.Выпуск облигаций такого гиганта, как "Уралкалий", стал для Романа Авдеева логичным шагом, идущим в русле политики его кредитного учреждения. Так, ранее Московский кредитный банк был включен в первую пятерку организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds за 2019 год. МКБ организовал свыше 80 выпусков купонов крупнейших государственных и частных компаний в стране. Их общая номинальная стоимость составила порядка 900 миллиардов рублей.Роман Авдеев известен не только как владелец Московского кредитного банка. Его знают также как филантропа и просветителя. Так, 6 февраля предприниматель провел эфир на ютуб-канале "ПостНаука", в котором рассказал о том, как получить от стресса минимум вреда и извлечь из этого максимум пользы.Ранее "Дни.ру" писали об участии бизнесмена в съемках фильма "Стрельцов" о легендарном футболисте "Торпедо" Эдуарде Стрельцове. У знакомых с деятельностью предпринимателя его участие в производстве фильма удивления не вызвало.Спортивный фонд команды вошел в состав концерна РОССИУМ российского бизнесмена Романа Авдеева еще в 2017 году. Спустя несколько месяцев предприниматель приобрел контрольный пакет акций ФК "Торпедо Москва" и вернул легендарную столичную команду на родной стадион. Именно на нем и проводились съемки ленты.