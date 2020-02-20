Датский нападающий Леганеса Мартин Брайтвайт продолжит карьеру в Барселоне. 28-летний форвард подписал соглашение с сине-гранатовыми, рассчитанное до 30 июня 2024 года.

Датский нападающий "Леганеса" Мартин Брайтвайт продолжит карьеру в "Барселоне". 28-летний форвард подписал соглашение с "сине-гранатовыми", рассчитанное до 30 июня 2024 года.Каталонский клуб заплатил за переход футболиста 18 миллионов евро. Как сообщает пресс-служба "Барселоны", клуб прописал в контракте датчанина сумму отступных в размере 300 миллионов евро.