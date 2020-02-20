Приемным родителем быть не просто. 20 февраля, во Всемирный день справедливости, основанный бизнесменом Романом Авдеевым благотворительный фонд Арифметика добра запускает акцию по сбору средств для обучения будущих приемных родителей.

Приемным родителем быть не просто. 20 февраля, во Всемирный день справедливости, основанный бизнесменом Романом Авдеевым благотворительный фонд "Арифметика добра" запускает акцию по сбору средств для обучения будущих приемных родителей.Сейчас в федеральном банке числятся более 44 тысяч детей-сирот. Перед будущими приемными родителями стоит крайне ответственная задача,ведь каждому ребенку нужна помощь, забота и поддержка.Быть приемным родителем – дело непростое, требующееответственного подхода и серьезной подготовки. Именно поэтому тем, кто желаетвзять ребенка на воспитание, необходимо пройти платные курсы на соответствующих курсах.Без свидетельства об окончании школы приемного родителя взять ребенка из детскогодома нельзя. Чтобы поддержать, тех, кто решился на такой серьезный шаг, благотворительнаяорганизация запускает акцию по сбору средств дляих обучения.Основатель фонда бизнесмен Роман Авдеев убежден: дети должныжить в семьях, а не в детских домах. Для этого нужны хорошие родители, которыепомогут ребенку адаптироваться в жизни, подчеркнул предприниматель."Быть приемными родителями совсем не просто, поэтому имнужна профессиональная помощь психологов и тренеров. И поддержка всегообщества, конечно", – отметил Авдеев.Фонд "Арифметика добра" основан владельцемМосковского кредитного банка Романом Авдеевым в марте 2014 года. Сампредприниматель – многодетный отец, он воспитывает 23 ребенка, своих иприемных.В число приоритетных задач основанного им фонда входятсоциализация и адаптация воспитанников детских домов, обучение потенциальныхприемных родителей и психологическая поддержка таких семей. Благотворительнаяорганизация помогает 1243 подросткам, оставшихся без родительского внимания, атакже 1319 приемным семьям по всей стране. Поддержать фонд может любойжелающий, зайдя на.