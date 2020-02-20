В области зарегистрировали 13 349 случаев заболевания ОРВИ и гриппом

В области зарегистрировали 13 349 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.Региональный Роспотребнадзор сообщает о превышении эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В областном центре он выше нормы на 40,7%, по региону заболеваемость выше эпидпорога на 27,3%.И взрослые, и детиЗа прошедшую неделю во Владимире в больницы за помощью медиков обратились 5135 человек, 3522 из которых - дети. Что важно, малышей до 2-х лет среди заболевших нет. Показатель заболеваемости на территории города составил 143,5 на 10 тысяч населения.Приостановили учебный процесс в 27 группах в 17 детсадах и в 119 классах в 40 школах, полностью закрыли 7 средних школ области.Чаще всего ОРВИ болеют во Владимире, а также в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах.Что делать?Чтобы не заболеть в разгар циркуляции вируса, специалисты советуют мыть руки с мылом или антибактериальным средством, регулярно проветривать помещения, не трогать грязными руками глаза, нос и рот, при кашле и чихании использовать одноразовые бумажные платочки. В период эпидемического подъёма заболеваемости по возможности лучше избегать многолюдных мест, носить гигиеническую маску, чтобы снизить риск инфицирования.Как сообщал департамент здравоохранения области, в 2019 году в области от гриппа с начала осени привили свыше 625 тысяч человек, из них 115 тысяч - дети. Таким образом, вакцинировали 45,8% жителей региона. Этого, считают в ведомстве, должно хватить для создания иммунологической прослойки среди населения чтобы не допустить широкого распространения гриппа.Пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова:- За прошедшую неделю в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области» исследовали пробы от 81 больного острыми респираторными вирусными инфекциями. Лабораторно подтвердили 11 случаев гриппа АH1N1 (2009), который иначе называют «свиной» грипп, 25 случаев гриппа В. Также в регионе циркулирует аденовирусная инфекция и парагрипп. Циркулирующие вирусы гриппа В входили в состав всех вакцин, которыми осуществляли прививочную кампанию в области, что позволяет пациентам избежать серьёзных осложнений. Осложнения возникают в основном у непривитых пациентов, у всех, кто сделал прививку, но всё же заболел, грипп протекает легко.