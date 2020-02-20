В Калининграде простились с супругами, застреленными возле центрального городского рынка. Попрощаться с покойными пришли около сотни человек – родные, знакомые и коллеги-предприниматели. Тем временем следователи выясняют мотивы стрелявшего в супругов мужчины.

В Калининграде простились с супругами, застреленными возле центрального городского рынка. Попрощаться с покойными пришли около сотни человек – родные, знакомые и коллеги-предприниматели."Сказать, что мы в шоке, ничего не сказать. Ребята такие доброжелательные всегда. Вадим очень любил рыбалку, я всегда приносил ему крючки, менялись удочками", – рассказал РИА Новости знакомый покойного Александр.Супруги торговали на Центральном рынке овощами. Директор рынка отметил, что они давно арендовали торговую точку, аккуратно вели бизнес. Не исключено, что застрелили их именно в связи с предпринимательской деятельностью.По данным News.Ru, у убитого Вадима Янголенко еще в 2015 году возник конфликт со стрелявшим в него Фазилем Бахрамовым. Янголенко, как и Бахрамов, уже тогда занимался торговлей на Центральном рынке. По некоторым данным, многолетний конфликт между предпринимателями возник из-за конкуренции.Впрочем, директор рынка исключил такую версию."Мы провели свое разбирательство, совершенно исключаем версию о том, что это произошло из-за того, что они не поделили торговое место", – сказал директор рынка Сергей Званок. Также, по его словам, исключена и версия о межнациональной розни.Инцидент на Центральном рынке Калининграда произошел 15 февраля. Бахрамов расстрелял семейную пару – 52-летнего Вадима Янголенко и его 34-летнюю жену Дарью. С ними был 13-летний сын, он не пострадал. Затем Бахрамов выстрелил в себя, позже он скончался.Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Калининградской области, в связи с инцидентом было возбуждено дело по двум пунктам: "Убийство двух лиц общеопасным способом" (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ) и "Покушение на убийство малолетнего общеопасным способом" (пункт "е" части 2 статьи 105 УК РФ). По предварительным данным следствия, открывший стрельбу мужчина поссорился со своими жертвами из-за неудачно припаркованного автомобиля.