Центральный банк Индонезии снизил ключевую процентную ставку и ухудшил прогноз экономического роста, поскольку распространение коронавируса COVID-19 угрожает росту крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии.

Центральный банк Индонезии снизил ключевую процентную ставку и ухудшил прогноз экономического роста, поскольку распространение коронавируса COVID-19 угрожает росту крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии.Банк Индонезии в четверг снизил ставку 7-дневного обратного РЕПО на 25 базисных пунктов до 4,75%. Это первое смягчение денежно-кредитной ставки в текущем году после четырех снижений в совокупности на 100 базисных пунктов в 2019 году.Решение регулятора совпало с прогнозом 19 из 31 экономиста, опрошенного Bloomberg. Остальные эксперты ожидали сохранения ставки на прежнем уровне.Глава Банка Индонезии Перри Варджийо заявил, что монетарная политика останется стимулирующей.Рост экономики в этом году может быть медленнее, чем первоначально ожидалось, в пределах 5-5,4%, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 5,1-5,5%, сказал Варджийо.Вспышка коронавируса нанесла ущерб туризму, торговле и инвестициям. Рост ВВП Индонезии в первом квартале может замедлиться до 4,9%, хотя он, вероятно, ускорится до более чем 5% во втором полугодии, отметил глава центробанка.В прошлом году крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии выросла на 5,02%, минимальными темпами с 2016 года, на фоне падения экспорта и слабых инвестиций.