Полузащитник испанской Валенсии Денис Черышев поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской Аталанты (1:4). Россиянин стал автором единственного гола своей команды.

Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" (1:4). Россиянин стал автором единственного гола своей команды."Мы дали им несколько очевидных возможностей забить, и они ими воспользовались, – приводит слова Черышева пресс-служба УЕФА. – Но мы должны мыслить позитивно. Футбол всегда дает возможность отыграться. Когда будем проводить ответный матч на своем поле, мы должны будем наброситься на них как львы. Надо верить в себя и продолжать верить в победу", – подытожил российский футболист.Стоит отметить, что Черышев отличился спустя две минуты после выхода на замену. Таким образом, Денис установил рекорд клуба, забив в Лиге чемпионов самый быстрый гол. Ответный матч противостояния состоится во вторник, 10 марта, и пройдет на поле стадиона "Месталья" в Испании.