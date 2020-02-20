Российский полузащитник испанского клуба Валенсия Денис Черышев, забивший единственный мяч своей команды в ворота Аталанты (1:4), включен в команду недели Лиги чемпионов.

Российский полузащитник испанского клуба "Валенсия" Денис Черышев, забивший единственный мяч своей команды в ворота "Аталанты" (1:4), включен в команду недели Лиги чемпионов.Черышев в противостоянии с итальянской командой вышел на замену на 64-й минуте, а спустя две минуты забил мяч. Таким образом, Денис установил рекорд клуба, забив в турнире самый быстрый гол.