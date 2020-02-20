Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы провел большую работу по информированию жителей столицы о начавшейся с 1 января 2020 года программе раздельного сбора мусора. Сегодня только очень невнимательный москвич не знает о том, что бытовые отходы перед тем, как выбросить, необходимо предварительно рассортировать.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы провел большую работу по информированию жителей столицы о начавшейся с 1 января 2020 года программе раздельного сбора мусора. Сегодня только очень невнимательный москвич не знает о том, что бытовые отходы перед тем, как выбросить, необходимо предварительно рассортировать.Городской департамент ЖКХ столицы, в ведении которогонаходится реализация программы раздельного накопления отходов (РНО), провелбольшую и плодотворную работу по информированию населения. На протяжениинескольких месяцев работает Центр информационной поддержки по вопросам РНО, егооператоры не только отвечают на все вопросы населения, но также записываютжалобы и предложения, касающиеся накопления и вывоза отходов. Также департаментоперативно реагирует на обращения граждан в Интернете.Согласно данным ведомства, более 22 000городских площадок были брендированы символикой программы, из них 18 000площадок расположены в жилом секторе. Кроме того, по городу ездят 952брендированных автомобиля-мусоровоза. Высокая насыщенность городской средыинформационными материалами достигается также размещением листовок на стендах уподъездов многоквартирных домов. Проводятся работы по поддержанию управляющимикомпаниями имеющихся контейнерных площадок в надлежащем санитарном итехническом состоянии.Важной частью информирования стали теле– и радиопередачи напопулярных каналах, в которых представители городских служб рассказывали о том,почему Москва переходит на раздельный сбор отходов и как он будетосуществляться на практике. При этом основной упор делается на сознательностьсамих жителей города – потому что ни штрафовать за выброс смешанных отходов, нилишать подъезды мусоропроводов город не планирует.Между тем согласно соцопросу, проведенному ,больше 90% его участников сочли информацию о раздельном сборе мусоранедостаточной. При этом лишь 26% заявили, что не видели специальных контейнеровдля раздельного накопления отходов на мусорных площадках возле своих домов.Такие высокие цифры можно объяснить, вероятно, только выдающейсяневнимательностью некоторых жителейроссийской столицы.В соцопросе приняло участие всего 845 человек. Для такогоогромного города, как Москва, это буквально капля в море. Кроме того, опроспроводился удаленно, в режиме онлайн, и сколько из этих опрошенныхдействительно выносят мусор на площадки, остается только гадать.