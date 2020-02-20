У пассажиров лайнера Westerdam в Камбодже результаты тестов на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными. Об этом сообщили представители компании-оператора. Тем временем в Японии пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, у которых врачи не обнаружили инфекции, разрешено покинуть судно. Это уже сделали две россиянки.

У пассажиров лайнера Westerdam в Камбодже результаты тестов на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными. Об этом сообщили представители компании-оператора. Тем временем в Японии пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, у которых врачи не обнаружили инфекции, разрешено покинуть судно. Это уже сделали две россиянки.Журналистов на территорию порта не пускают. Видно, как к терминалу подъехал желтый автобус, чтобы принять первую группу пассажиров. На этих автобусах их отвезут к железнодорожной станции Йокогама, а оттуда они уже своим ходом будут разъезжаться по домам.До вечера Diamond Princess покинут в общей сложности около 500 человек. По плану операция должна начаться в 10:30 утра, но на часах 11, а пассажиров все нет. И вдруг совершенно неожиданно появляется женщина в соломенной шляпе и маске. Возникли даже сомнения, что она действительно с лайнера. Но, как оказалось, это первая пассажирка. Женщина явно напугана и ничего не говорит журналистам. Следом за ней выходит пожилой мужчина. "Я сейчас еду на станцию Цуруми, потом в Токио. Со мной все в порядке. Все хорошо. Наконец-то мы покинули корабль, наконец-то едем домой", — говорит он.Но в основном людей вывозят на автобусах, такси, за кем-то приехали родственники. Из 22 находящихся на борту россиян сегодня отпускают двоих. Остальные ждут результатов анализов на коронавирус.Машина российского посольства с нашими соотечественниками выезжает из ворот порта Йокогама. Кто они, откуда приехали и куда направляются дальше — нам не раскрывают. Таково требование самих пассажиров, которые опасаются, что по возращении в Россию их поместят под дополнительный карантин. Понимая, что иного шанса познакомиться поближе нет, устремляемся за черным минивэном. Конечный пункт назначения неизвестен до самого конца. Мчимся по хайвэю так, что на стрелку спирометра даже страшно смотреть. После того, как проехали Токио, сомнений никаких не остается – машина уходит в сторону аэропорта Нарита.На съезде был момент, когда мы их потеряли. Наугад заезжаем в один из ближайших отелей. Но женщины общаться не собираются и давать комментарии не хотят. На вопрос о самочувствии отвечают: "Прекрасно! Лучше не бывает". Своих планах говорят так: "Жить дальше".На борту Diamond Princess остаются еще 20 российских граждан. Все они рассчитывают благополучно сойти на берег в четверг-пятницу и также в индивидуальном порядке на этой неделе вернуться домой регулярными рейсами.