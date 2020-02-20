Представители Всемирного боксерского совета (WBC) признали нокаутирующий удар американца Деонтея Уайлдера в поединке с кубинцем Луисом Ортисом лучшим в 2019 году.

Представители Всемирного боксерского совета (WBC) признали нокаутирующий удар американца Деонтея Уайлдера в поединке с кубинцем Луисом Ортисом лучшим в 2019 году.Бой состоялся 23 ноября 2019 года в Лас-Вегасе. Американский боксер отправил оппонента в нокаут в седьмом раунде, тем самым защитил чемпионский пояс WBC.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от World Boxing Council (@wbcboxing) 19 Фев 2020 в 11:33 PSTСтоит отметить, что 34-летний американец в профессиональной карьере не проиграл еще ни одного поединка. На его счету 42 победы (41 нокаутом) и лишь одна ничья. В следующем бою Уайлдера ожидает встреча с британцем Тайсоном Фьюри. Поединок между ними запланирован на 22 февраля 2020 года.