Правительство Вьетнама в своем отчете описало худший сценарий, согласно которому вспышка коронавируса (Covid-19) может обойтись государству в 42,3 трлн донгов (1,82 млрд долларов) в виде утраченных доходов бюджета, передает VnExpress.

Правительство Вьетнама в своем отчете описало худший сценарий, согласно которому вспышка коронавируса (Covid-19) может обойтись государству в 42,3 трлн донгов (1,82 млрд долларов) в виде утраченных доходов бюджета, передает VnExpress.Такие потери будут возможны, если эпидемию вируса удастся победить только к концу второго квартала, говорится в докладе Министерства планирования и инвестиций (MPI) об оценке эпидемического ущерба.Если это произойдет, бюджетные доходы за год, скорее всего, составят 1,47 квадриллиона донгов (63,1 миллиарда долларов США), что на 1,6 процента меньше оценок, которые были озвучены до начала эпидемии.Если эпидемию возьмут под контроль к концу первого квартала, бюджетные доходы упадут на 1,2 процента ниже оценочных показателей, что эквивалентно потере 18,1 триллиона донгов (777 миллионов долларов США).В отчете говорится, что эпидемия ударит по трем основным источникам доходов Вьетнама: производство и потребление внутри страны, импорт-экспорт и сырая нефть.Непосредственно затронутые отрасли, такие как туризм, транспорт и торговля сельскохозяйственными товарами, вероятно, сильнее всего пострадают от эпидемии.Предприятия с мощными хранилищами и способностью проявлять гибкость в производстве пострадают от эпидемии меньше, но, скорее всего, не смогут поддерживать предэпидемические уровни производства.Если эпидемия продлится дольше, еще 4-5 месяцев, ущерб распространится на отрасли, товарные группы и производственные сектора, которые используют значительную долю импортного оборудования и сырья из Китая, таких как текстиль, обувь, электроника и производство товаров народного потребления.В этих секторах даже транснациональные корпорации, такие как Apple, Samsung и LG, вероятно, не смогут избежать последствий эпидемии, говорится в докладе.В предыдущем отчете MPI отмечалось, что Covid-19 может замедлить рост ВВП Вьетнама с более чем 7 процентов в 2019 году до 6,09 процента в этом году, если распространение болезни не удастся остановить во втором квартале.