Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в первый день предсезонных тестов Формулы-1 сумел показать пятое время среди всех пилотов. Самый быстрый круг из 115 пройденных он преодолел за 1 минуту 17,698 секунды.

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в первый день предсезонных тестов "Формулы-1" сумел показать пятое время среди всех пилотов. Самый быстрый круг из 115 пройденных он преодолел за 1 минуту 17,698 секунды.Первым на тестах стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (1 минута 16,976 секунды). Вторым оказался его партнер по команде финн Вальттери Боттас (+ 0,337 секунды). Тройку лучших замкнул мексиканец Серхио Перес из Racing Point (+0,399).Напомним, что первая серия предсезонных тестов в Барселоне завершится 21 февраля.