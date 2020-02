Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, заявил, что он постепенно возобновляет производство на своих основных заводах в Китае, и предупредил, что доходы в этом году пострадают от вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, заявил, что он постепенно возобновляет производство на своих основных заводах в Китае, и предупредил, что доходы в этом году пострадают от вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.Компания, официально называемая Hon Hai Precision Industry Co Ltd, не уточнила, насколько большим может быть влияние эпидемии на выручку.Заводы тайваньской компании в таких странах, как Вьетнам, Индия и Мексика, продолжают работать на полную мощность. Однако в материковом Китае многие предприятия не могут полностью возобновить работу из-за ограничений на передвижения, которые также затрудняют перевозку грузов.Foxconn является поставщиком Apple Inc и других компаний. Сама Apple ранее заявила, что может не получить выручку, указанную в квартальном прогнозе, из-за снижения поставок iPhone во всем мире и ослабления спроса в Китае на фоне вспышки коронавирусной инфекции.Американская компания пытается диверсифицировать свою цепочку поставок и намерена постепенно увеличивать долю производства на Тайване.