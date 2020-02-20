Французский фонд в рамках проекта Крымская война намерен провести археологические исследования в Севастополе и Крыму. Мероприятия запланированы на июнь 2020 года.

Французский фонд в рамках проекта "Крымская война" намерен провести археологические исследования в Севастополе и Крыму. Мероприятия запланированы на июнь 2020 года.Договоренность об археологических исследованиях на территории Крыма была достигнута в ходе встречи главы Республики Крым Сергея Аксёнова и президента Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьера Малиновского в Симферополе.Как напоминают "Вести Севастополь", сам проект "Крымская война" уже получил поддержку президента Владимира Путина и Российской академии наук.