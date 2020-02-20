Особо суровый метод борьбы с автомобилистами, не обращающими внимания на штрафы, придумали в Госавтоинспекции. Их выследят, остановят и арестуют автомобиль: в ГИБДД пришли к выводу, что безнаказанность провоцирует на дальнейшие нарушения.

Особо суровый метод борьбы с автомобилистами, не обращающими внимания на штрафы, придумали в Госавтоинспекции. Их выследят, остановят и арестуют автомобиль: в ГИБДД пришли к выводу, что безнаказанность провоцирует на дальнейшие нарушения.О необходимости применения более суровых методик борьбы со злостными неплательщиками в ведомстве, как сообщает "КоммерсантЪ", задумались после ряда резонансных ДТП, "авторами" которых стали как раз автомобилисты с огромным числом неоплаченных штрафов в багаже. В процессе отлова таких рецидивистов ГИБДД планирует плотно взаимодействовать со службой судебных приставов.Закон позволяет изымать имущество неплательщика для уплаты долга в рамках исполнительного производства: для этого и необходимы приставы. А инспекторы ГИБДД займутся отловом рецидивистов. По данным ведомства, на территории страны насчитывается более 70 граждан и более 180 юридических лиц с числом неоплаченных штрафов более тысячи. Своего рода рекорды в этой сфере — более 27 тысяч штрафов на компании и около 2,5 тысяч постановлений — за физическим лицом.Как заявили в ГИБДД, подавляющее большинство таких неплательщиков передвигается по Москве и соседним регионам, и их перемещение можно отследить по камерам. После остановки такого должника его планируется сразу доставлять в суд, а автомобиль — арестовывать для последующей продажи и погашения долга.Кроме того, в ФССП, по данным издания, уже идет отработка системы оперативного перемещения информации о должниках. Это должно позволить приставам одного субъекта федерации арестовывать за долги автомобили, находящиеся на территории другого региона.