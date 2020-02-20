Когда Чёрная смерть разразилась в северной части графства Линкольншир в середине 14 века, больные и отчаявшиеся люди обратились за помощью в госпиталь аббатства Торнтон. Там погибло так много людей, что члены духовенства были вынуждены хоронить тела в общей могиле. Недавно специалисты изучили останки жертв и выяснили новые подробности.

Когда Чёрная смерть разразилась в северной части графства Линкольншир в середине 14 века, больные и отчаявшиеся люди обратились за помощью в ближайший госпиталь аббатства Торнтон. Там погибло так много людей, что члены духовенства были вынуждены хоронить тела в общей могиле.Именно такое братское захоронение обнаружила группа археологов в 2012 году. Некоторое время назад специалисты из Университета Шеффилда тщательно изучили останки жертв Чёрной смерти и выяснили новые подробности.Так, люди были похоронены в 1300-х годах. В могиле находились останки 48 мужчин, женщин и детей, более половины из них были младше 17 лет.Эксперты предположили, что причиной гибели этих людей стала быстро распространяющаяся эпидемия. Это заключение было сделано не только из-за количества трупов, но из-за самого разного возраста жертв. Дело в том, что на средневековых кладбищах большинство могил принадлежат либо очень молодым, либо очень старым людям, которые во все времена были особенно уязвимы к болезням и травмам."Но это не тот случай", — прокомментировал ведущий автор исследования доктор Хью Уиллмотт (Hugh Willmott) из Университета Шеффилда.Время смерти этих людей совпало со вспышками чумы в Англии, а анализ больших коренных зубов, взятых у 16 погибших, выявил ДНК чумной палочки. В результате у учёных не осталось сомнений в причинах гибели этих людей.Интересно, что массовые захоронения жертв чумы ранее были найдены в Лондоне ("33Live.RuНаука" писали об их исследовании). Здесь болезнь распространялась подобно лесному пожару, поскольку люди в Лондоне жили очень плотно. Однако до 2012 года учёные не находили подобных братских могил жертв Чёрной смерти в сельских районах.Возможно, что люди продолжали жить в этих районах так же, как раньше, несмотря на гибель людей от чумы. Иными словами, они по-прежнему хоронили каждого усопшего в отдельной могиле."Когда люди умирали, их хоронили обычным способом — в отдельных могилах на обычных кладбищах. Когда же вы находите братскую могилу, это говорит о серьёзном нарушении уклада жизни. Мы думаем, что именно это и произошло в Торнтоне", — поясняет Уиллмотт.Карта аббатства Торнтон, на которой указано местоположение братской могилы, госпиталя и аббатства.Иллюстрация University of Sheffield/Antiquity Publications Ltd.Обычно умерших людей хоронили в Линкольншире на территории приходской церкви, расположенной примерно в 1,6 километра от аббатства. Но, возможно, чума к тому времени уже унесла жизни священника и могильщиков, поэтому местная община не смогла справиться с большим количеством умерших, рассуждает Уиллмотт."И что они сделали? Они обратились к каноникам, которые проживали в аббатстве. И те уже решили, как хоронить умерших", — добавляет учёный.В братской могиле тела лежат близко друг к другу, но не друг на друге. Тела молодых и старых людей лежат вперемежку.Исследователи не нашли никаких личных вещей за исключением средневековой пряжки от ремня, которая, скорее всего, упала в братскую могилу случайно (её не удалось причислить ни к кому из усопших).Расположение тел указывает на то, что они были похоронены в один день. Тем не менее тело каждой жертвы чумы было, вероятно, обёрнуто в саван (ткань уже давно истлела, но на то, что каждый умерший был "спелёнут", указывает положение костей скелета), а также помещено в могилу с большой осторожностью клириками местного госпиталя, отмечают авторы исследования.В начале 1350-х годов Чёрная смерть утихла в Англии, однако она унесла жизни половины населения страны. И всё же жизнь продолжалась, и в течение столетия численность населения достигла прежней отметки, отметил Уиллмотт. Он также добавил, что человечество смогло справиться с этой серьёзной пандемией.Научная статья по итогам исследования представлена в издании Antiquity.Добавим, что ранее в распространении Чёрной смерти в Европе учёные обвинили насекомых, реабилитировав таким образом грызунов.