Глава Tesla Илон Маск критически отреагировал на слова Билла Гейтса об электрокарах. Предприниматель был не в восторге от заявления сооснователя Microsoft, что электромобили уступают обычным машинам по дальности хода, и осудил его решение приобрести электрокар Porsche Taycan вместо Tesla.В недавнем интервью YouTube-блогеру Маркесу Браунли Гейтс высоко оценил вклад, который электромобили и Tesla в частности вносят в борьбу с изменением климата и снижение выбросов парниковых газов. "Если нужно назвать хотя бы одну компанию, которая в этом помогает, - то это, конечно же, Tesla", - сказал миллиардер.При этом Гейтс упомянул, что недавно стал владельцем Porsche Taycan. "Это очень, очень круто, - рассказал он. - Это мой первый электромобиль, и я получаю от него большое удовольствие". Однако, по словам бизнесмена, электрокары все еще очень дороги для рядового потребителя, и имеют ограниченный запас хода в сравнении с машинами на бензине. Кроме того, сказал Гейтс, на зарядку электрокара уходит намного больше времени, чем на заправку "обычного" автомобиля.My conversations with Gates have been underwhelming tbh- Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020Комментируя ролик, один из поклонников марки Tesla написал в твиттере: "Я разочарован, потому что многие люди, которые посмотрят это интервью, поверят Биллу на слово и даже не будут рассматривать покупку электромобиля. Зачем он так сделал? Ведь Билл Гейтс такой умный парень!"Ему ответил Маск, сказав, что его встречи с Гейтсом были "довольно заурядными". В последующем твите глава Tesla оценил способность молодого Гейтса прыгать через стул, назвав трюк "впечатляющим".True, that was pretty impressive- Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020Для Маска вполне привычно подкалывать коллег из Кремниевой долины. В 2019 году бизнесмен едко отреагировал на планы гендиректора Amazon Джеффа Безоса запустить собственную сеть интернет-спутников, назвав его "подражателем". В 2017-м досталось Марку Цукербергу: Маск потроллил основателя Facebook за непонимание рисков, которые несет за собой искусственный интеллект.