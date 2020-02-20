Инфляция в Великобритании в прошлом месяце ускорилась сильнее, чем ожидалось, до максимума за шесть месяцев.

Инфляция в Великобритании в прошлом месяце ускорилась сильнее, чем ожидалось, до максимума за шесть месяцев.Потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 1,8% в годовом выражении, максимальными темпами с июля 2019 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В декабре инфляция составляла 1,3%.Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали повышение потребительских цен в январе на 1,6%.Базовая инфляция в Великобритании в прошлом месяце ускорилась до 1,6%. Индекс CPI Core не учитывает волатильные цены на продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители.Ускорение инфляции снижает ожидания относительно снижения процентной ставки в этом году.На заседании в конце января Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых.Однако инфляция, как ожидается, замедлится во втором квартале и будет оставаться ниже целевого показателя центробанка в 2% в течение следующих двух лет.Отдельные данные ONS показали, что цены на жилье в Великобритании в декабре выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами более чем за год. Цены на жилье в Лондоне показали самый быстрый рост с октября 2017 года.