Инвесторы смогут получить безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций в проекты в Арктике, заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Инвесторы смогут получить безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций в проекты в Арктике, заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.Власти разрабатывают меры поддержки для инвесторов. В частности, подготовлены налоговые льготы для добывающих компаний. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс.Инвестор, который готов вложить в арктические проекты не менее 300 млн руб., может получить от государства безвозвратную субсидию на строительство транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, которая необходима для запуска нового производства, пояснил Крутиков, сообщает ТАСС.При этом размер субсидии не может превышать 20% объема частных инвестиций в проект. Такие условия согласованы в правительстве.Таким образом, при строительстве нового порта и вложении 30 млрд руб. инвестор сможет получить от государства субсидию в размере до 6 млрд руб. Эти деньги инвестор сможет направить, например, на строительство линии электропередачи или железнодорожной дороги, заключил Крутиков.